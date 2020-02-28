Kastamonu Belediyespor, Siofok maçının hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Kastamonu Belediyespor, Siofok maçının hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika Spor

Kastamonu Belediyespor, Siofok maçının hazırlıklarını sürdürüyor

6 saat önce

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası çeyrek finalinde Macaristan temsilcisi Siofok ile eşleşen Kastamonu Belediyespor Kadın Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor.

Kastamonu Belediyespor, Siofok maçının hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası çeyrek finalinde Macaristan temsilcisi Siofok ile eşleşen Kastamonu Belediyespor Kadın Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor.

EHF Kupası A Grubu'nda ikinci olarak çeyrek finale yükselen Kastamonu ekibi, pazar günü evinde Siofok ile ilk maçını yapacak.

Antrenör Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk Spor Salonu'nda yaptıkları antrenmanlarla hazırlıkları sürdürdüklerini söyledi.

Maça 2 gün kaldığını hatırlatan Günal, "Yükleme dönemini geride bıraktık, şimdi tamamen teknik ve taktik hazırlıklara ağırlık veriyoruz. Takımda sakat oyuncumuz yok. Çok zor bir rakiple eşleştiğimizi hep söylüyoruz ama bu saatten sonra zaten kolay bir rakip de böyle bir beklentimiz de yok. Savaşmadan, mücadele etmeden başarıyla ulaşmak diye bir şey yok. Tek düşüncemiz evimizde çok iyi mücadele ederek avantajlı skor elde etmek." dedi.

Taraftarları maça beklediklerini dile getiren Günal, "Arkamızdaki en büyük güç taraftarımız, Kastamonu halkı. Bizi her koşulda desteklediklerini biliyoruz. Bu maçta onlara çok daha fazla ihtiyacımız olacak. Umarım pazar günü bu saha dolmuş olur." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:42 Kaynak: AA
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