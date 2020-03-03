Kastamonu Belediyespor, Siofok maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kastamonu Belediyespor, Siofok maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Kastamonu Belediyespor, Siofok maçının hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Kastamonu Belediyespor, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası çeyrek finalinde Macaristan temsilcisi Siofok ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Kastamonu Belediyespor, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası çeyrek finalinde Macaristan temsilcisi Siofok ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası çeyrek final ilk maçında ağırladığı Macaristan temsilcisi Siofok'a 38-29 mağlup olan Kastamonu Belediyespor'un antrenörü Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maçın bu kadar farklı biteceğini beklemediğini söyledi.

Zor bir maç olacağını daha önce söylediklerini ifade eden Günal, "Hafta sonu beklemediğimiz bir skorla yenildik. Açıkçası biz buradan galibiyetle ayrılırız diye düşünüyorduk, hazırlıklarımızı ona göre yapmıştık. İlk 10 dakikadaki mücadelemizi ne yazık ki maçın geneline yayamadık. Oyuncuların son 20 dakikada ortaya koyduğu performans, mücadele gücü önemliydi. Fark bir ara 13'e çıktı ama buna rağmen maçı bırakmadılar." diye konuştu.

İkinci maçtan galip ayrılmak istediklerini vurgulayan Günal, şunları dile getirdi:

"Ümidimiz öteki maçta. Çok zor bir maç olacağını biliyoruz. Hayal kurmak istemiyoruz ve kimseye de hayal satmak istemiyoruz ama neden galibiyet olmasın diyoruz. En azından eleneceksek bile galip gelerek elenmek istiyoruz. Yaşam içinde çok fazla sürpriz var. Burada 9 farkla yenilmemiz bizim için çok büyük sürprizdi. Orada galip gelmemiz sürpriz olmayacak. Oradaki maçın gidişatına göre başka şeyler şekillenir mi bilemiyoruz. Onu maç esnasında göreceğiz. Amacımız bu seviyedeki bir takımın 9 fark yemeyeceğini ve sonuna kadar mücadeleyi bırakmayacağını herkese göstermek olacak."

Günal, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Kastamonu Belediyespor, Siofok maçının hazırlıklarına başladı

Kastamonu Belediyespor, Macaristan, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:46 Kaynak: AA
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