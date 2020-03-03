Kastamonu Belediyespor, Siofok maçının hazırlıklarına başladı

Kastamonu Belediyespor, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası çeyrek finalinde Macaristan temsilcisi Siofok ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı. Kastamonu Belediyespor Antrenörü Hakan Günal, Macaristan'daki maçtan en azından Türkiye'ye turu geçemeseler bile galibiyetle dönmek istediklerini söyledi.



Kastamonu Belediyespor, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında ağırladığı Macaristan temsilcisi Siofok'a 38-29 mağlup olmuştu. Bu karşılaşmanın rövanşı için Macaristan'a gidecek olan Kastamonu Belediyespor, 7 Mart Cumartesi günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.



"Macaristan'daki maçta en azından ülkemize galibiyetle döneriz"



Atatürk Spor Salonunda hazırlık çalışmalarına başlayan Kastamonu Belediyespor'un Antrenörü Hakan Günal, "Hafta sonu oynadığımız maç, bizim beklemediğimiz bir sonuçla bitti. Rakibimizin kuvvetli olduğunu biliyorduk, karşılaşmanın da zor olduğunu biliyorduk ama en azından kendi evimizde galip gelmek istiyorduk, bunun için sahaya çıkmıştık. İlk 10 dakikada ki direncimiz maalesef 60 dakikaya yayılamadı. Maçı 3'e bölecek olursak ilk 10 dakika, aradaki 25 dakikalık bir süreç ve son dakikalar. Son 20 dakikadaki ve ilk 10 dakikadaki oyunumuzu tüm zamana, tüm maça yaymamız gerekiyordu. Maalesef olmadı. Özellikle gol bulduğumuzda veya topları kaptırdığımızda geri dönüşlerimiz sanki kalabalık gibi gözükse de bu sefer alan paylaşımında sıkıntılar yaşadık. Bunun sonucunda da tam saymadım ama 20'nin üzerinde hızlı hücumdan gol yedik. Bu çok büyük bir rakam. Totalde 38 gol yediğimizi düşünürsek 5'inin de 7 metre atışından olduğunu düşünürsek eğer bu gollerin 20'si hızlı oyundan kaynaklanıyorsa yerleşik hücumda kötü işler yapmamışız demektir. Ama bunun üzerine özellikle bu hafta çalışacağız. İdman öncesinde arkadaşlara da anlatmaya çalıştım. Çok zor bir maça gidiyoruz. Tur anlamında çok ümitli değiliz gerçekçi olmak gerekirse. Ama galip gelmek ise imkansız değil. Sporun içerisinde çok büyük sürprizler var, bana göre bu maçta benim için çok büyük sürpriz oldu. Bu kadar fark olmaması gerekiyordu. Totalde yaptığımız 45 kritik hatamız var. Arkadaşlarıma bunları da söyledim, bunların sorumlusu benim. Demek ki iyi motive edememişim, demek ki iyi anlatamamışım. Umarım bu hafta yaptığımız çalışmalarla motivasyonu, gerekli çalışmaları antrenmanlarda sağlarız. Macaristan'daki maçta en azından ülkemize galibiyetle döneriz. Ben arkadaşlarımı ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum, çünkü bir ara 13 sayıya kadar fark çıktı. 13 farka rağmen halen maçı bırakmamaları, skoru ve farkı azaltmaya çalışmaları, ortaya koydukları mücadele her takımın ve her oyuncunun yapamayacağı şeylerdi. Bu anlamda bizlere iyi mesajlar verdiler. Umarım Macaristan'daki maçta 60 dakika boyunca bu fırsatı rakibe tanımayız. O mücadeleyi sahada göstermiş oluruz"



"Takım olarak turu geçeceğimize inanıyorum"



Aldıkları yenilgiden dolayı motivasyon düşüklüğü yaşadıklarını söyleyen Kastamonu Belediyespor'un başarılı oyuncusu Elif Sıla Aydın ise, "Beklemediğimiz bir sonuçla bitti maç. O yüzden biraz motivasyon düşüklüğü yaşıyoruz. Ama deplasmandaki maç için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Oraya çıktığımızda tabii ki bir önceki maçı düşünmeyeceğiz. Ne kadar iyi oynayabilirsek o kadar iyi oynayacağız. Hala turu geçme şansımız var çok zor olsa da. Çok zor olduğunun farkındayız fakat buna olan inancımızı kaybetmeden oyunumuzu devam ettireceğiz. Maça bu şekilde çıkıp bu şekilde hazırlanacağız. Oynadığımız rakip çok güçlü, çok kaliteli oyuncuları olan bir rakipti. Tabii ki zor geçecekti. Belki yenilebilirdik ama çok fark olmasını beklemiyorduk. Bu kadar farkın olması biraz üzdü, hayal kırıklığı yaşattı. Hentbol biraz hızlı oynanan bir spor, o yüzden bu maçı unutup önümüzdeki maça hazırlanacağız. Takım olarak turu geçeceğimize inanıyorum. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.



"Turu geçmek için içimizde az da olsa umut taşıyan isteğimiz var"



Kastamonu Belediyespor'un başarılı oyuncusu Betül Yılmaz da, "Evimizde maalesef çeyrek final adına 9 sayılık farkı kimsenin beklemediği hatta rakibimizin bile şaşırdığı kötü bir mağlubiyet aldık. Üzgünüz, bir hayal kırıklığına hem uğradık hem de uğrattık. İçimizde az da olsa umut taşıyan isteğimiz, dileğimiz hatta hayalimiz var turu geçmek için. O yüzden oradaki maçta Cumartesi günü elimizden gelenin fazlasını hepimiz ayrı ayrı fazlasını yapmamız gerekiyor ki şansta bizimle olunca turu geçebilelim. Umarım böyle olur, turu biz geçeriz" dedi. - KASTAMONU