Kastamonu Belediyespor Thüringer maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kastamonu Belediyespor Thüringer maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Kastamonu Belediyespor Thüringer maçının hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu'ndaki ikinci maçında karşı karşıya geleceği Almanya temsilcisi Thüringer maçının hazırlıklarına başladı.

Kastamonu Belediyespor Thüringer maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu'ndaki ikinci maçında karşı karşıya geleceği Almanya temsilcisi Thüringer maçının hazırlıklarına başladı.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu'ndaki ilk maçında ağırladığı Macaristan temsilcisi Schaeffler'e 31-30 mağlup olan Kastamonu Belediyespor Kadın Takımı, gruptaki ikinci maçını Almanya temsilcisi Thüringer ile 12 Ocak'ta deplasmanda oynayacak.

Antrenör Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirdikleri ilk antrenmanla hazırlıklara başladıklarını söyledi.

İlk maçta beklenmedik bir sonuç aldıklarını ifade eden Günal, "Beklemediğimiz, hesabımızda olmayan bir mağlubiyetti. Stratejimizi kendi evimizde oynayacağımız maçların kaybedilmemesi üzerine kurmuştuk. Maalesef ikinci yarının sonlarında kontrolü tamamen kaybettik. Topa daha fazla hakim olsak ve salim bir kafayla kullanmış olsak maçı en azından kaybetmeme ihtimalimiz vardı. O şans da doğdu ama maalesef olmadı." dedi.

Bundan sonrasına bakacaklarını dile getiren Günal, "Şimdi bu maçı bırakıp önümüzdeki maçlara bakacağız. Önümüzdeki hafta Almanya'da Thüringer ile oynayacağız. Bundan önce deplasmanda en az 1 galibiyet hedefliyorduk. Şimdi bu hedef ikiye çıktı. Thüringer maçında çok daha fazla çalışmamız gerekecek. Umarım burada ikinci yarıda yaptığımız hataları tekrarlamadan daha kontrollü onayarak istediğimiz şekilde döneriz." diye konuştu.

Sporcuların motivasyonunun önemli olduğunu dile getiren Günal, "Burada asıl konu sporcularımızın ve bizim motivasyonumuzun yüksek olması. Bu motivasyonu düşük tutarsak gruplarda hayal etmediğimiz yerlerde bitirmiş oluruz. Bu motivasyonu ve direnci yüksek tutmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Kastamonu Belediyespor, Almanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:20 Kaynak: AA
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