Kastamonu Belediyespor, Thüringer maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kastamonu Belediyespor, Thüringer maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Kastamonu Belediyespor, Thüringer maçının hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda Almanya temsilcisi Thüringer ile yapacağı A Grubu son maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kastamonu Belediyespor, Thüringer maçının hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda Almanya temsilcisi Thüringer ile yapacağı A Grubu son maçının hazırlıklarını tamamladı.

EHF Kupası'nda Macaristan temsilcisi Schaeffler'i deplasmanda 34-32 yenerek çeyrek finale çıkmayı garantileyen Kastamonu Belediyespor, gruptaki son karşılaşmasında yarın Thüringer'i konuk edecek.

Antrenör Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirdikleri son antrenmanla hazırlıkları bitirdiklerini söyledi.

Grup maçlarını değerlendiren Günal, "İlk iki maçı kaybettikten sonra hem Türkiye hem de Avrupa kamuoyu gruptan çıkamayacağımızı düşünmüştü. Sporcu arkadaşlarım hiçbir zaman pes etmediklerini, mücadeleye devam ettiklerini ve bunun sonucunda başarının geldiğini herkese gösterdi. Birçok kişiyi hayal kırıklığına uğrattık ama ondan daha fazla insanı da mutlu ettiğimizin farkındayım. Kalpleri bizlerle atan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hem Alman ekibinin hem de kendilerinin gruptan çıkmayı garantilediklerini hatırlatan Günal, "O nedenle yarınki bir prestij maçı. Ancak bizim için şöyle bir önemi var, Almanya'daki maç İsveçli hakemlerin yanlı tutumları ile kaybedilmişti. O maçın rövanşını alıp, grup etabını seyircimize galibiyet armağan ederek bitirmek istiyoruz. Umarız başarılı oluruz çünkü bu galibiyet hem ülke puanımıza katkı sağlayacak hem de gruptaki en iyi takımın biz olduğumuzu bir kez daha kanıtlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kastamonu Belediyespor ile Thüringer arasındaki maç, Atatürk Spor Salonu'nda yarın saat 15.00'te başlayacak.

Kastamonu Belediyespor, Almanya, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:00 Kaynak: AA
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