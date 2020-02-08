Kastamonu Belediyespor-Thüringer maçının ardından - KASTAMONU - Son Dakika
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Kastamonu Belediyespor-Thüringer maçının ardından - KASTAMONU

28 dakika önce

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu'ndaki son maçında ağırladığı Almanya temsilcisi Thüringer'e 30-24 mağlup olan Kastamonu Belediyespor'un antrenörü Hakan Günal, "Bu grubun en iyi takımı olduğumuzu ispat etmemiz gerekiyordu ama maalesef olmadı.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu'ndaki son maçında ağırladığı Almanya temsilcisi Thüringer'e 30-24 mağlup olan Kastamonu Belediyespor'un antrenörü Hakan Günal, "Bu grubun en iyi takımı olduğumuzu ispat etmemiz gerekiyordu ama maalesef olmadı." dedi.

Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeyrek finale kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

İyi başlamadıkları grubu iyi bitirmek için yola çıktıklarını dile getiren Günal, "Demek ki arkadaşları bu maça iyi motive edememişiz. Bizim için her maç ayrı önem taşıyor. Bu grubun en iyi takımı olduğumuzu ispat etmemiz gerekiyordu ama maalesef olmadı." ifadelerini kullandı.

Maçtan çıkaracakları dersler olduğunu vurgulayan Günal, "Maçta hatalar yaptık. Hatalarımızı en aza indirmek için çalışacağız. Çeyrek finaldeki rakibimiz daha belli olmadı. Şimdi hazırlıklarımızı çeyrek final maçına göre yapacağız." diye konuştu.

Günal, kendilerini yalnız bırakmayan Kastamonu taraftarına teşekkür etti.

Kastamonu Belediyespor-Thüringer maçının ardından - KASTAMONU

Kastamonu Belediyespor, Kastamonu, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:53 Kaynak: AA
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