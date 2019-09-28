Son Dakika Haberleri: Kastamonu Belediyespor üç kupa için ter dökecek
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Kastamonu Belediyespor üç kupa için ter dökecek

43 dakika önce

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, bu sezon Süper Kupa, Süper Lig ve EHF Kupası'nda mücadele edecek.

Kastamonu Belediyespor üç kupa için ter dökecek, System.String[]

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, bu sezon Süper Kupa, Süper Lig ve EHF Kupası'nda mücadele edecek.


Kastamonu Belediyespor, EHF kupası, lig ve 2 Ekim'de Muratpaşa Belediyespor ile yapacağı Süper Kupa maçı için Kastamonu Atatürk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda antrenmanlarını sürdürüyor.


Antrenör Okan Halay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şampiyonlar Ligi'ne beklemedikleri bir şekilde veda ettiklerini söyledi.

Şampiyonlar Ligi konusunu kapattıklarını belirten Halay, "Üçüncü turdan EHF Kupası'na devam edeceğiz. Seri başı olmamıza rağmen çok ciddi takımlar var ama yine de şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum. EHF Kupası'nda 3. turu geçip gruplara kalmak öncelikli hedefimiz." dedi.

Bu sene 3 kupada mücadele edeceklerine işaret eden Halay, "Bu sene Kastamonu Belediyespor olarak hedefimiz üç kupayı da almak. Üçünü de alabilecek güçte olduğumuzu düşünüyorum. Süper Kupa'ya çok ciddi şekilde hazırlığımız devam ediyor. Bir yandan da hem lig hem de EHF Kupası için çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.


Halay, iyi bir takım olduklarını, hedeflerine ulaşacaklarına inandığını kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:10 Kaynak: AA
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