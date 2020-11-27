Kastamonu Belediyespor'un EHF Avrupa Kadınlar Ligi'nde gruplara kalması - Son Dakika

Kastamonu Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Bıyıklı, Türkiye'ye kupa getiren ilk takım olmak istediklerini belirtti.

Bıyıklı, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi 3. eleme turunda Macaristan'ın DVSC Schaeffler takımını 31-30 mağlup ederek EHF Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazandıklarını hatırlattı.

Zor bir maçı geride bıraktıklarına işaret eden Bıyıklı, "Son derece zevkli ve çekişmeli bir maç oldu. Gerçekten çok kaliteli bir ekiple mücadele ettik ve kazandık. Karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak adımızı Avrupa Ligi'nde gruplara yazdırdık. Mücadeleden ötürü teknik heyetimiz ve takımızı tebrik ediyorum. Niyetimiz Avrupa'dan Türkiye'ye kupa getiren ilk Türk takımı olmak." ifadesini kullandı.

Takımın başarısı için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Bıyıklı, çalışmalarını bu doğrultuda gerçekleştirdiklerini kaydetti.