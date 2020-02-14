Kastamonu Belediyespor'un hedefi EHF Kupası'nda final - Son Dakika
Son Dakika Spor Kastamonu Belediyespor'un hedefi EHF Kupası'nda final - Son Dakika Spor

Kastamonu Belediyespor'un hedefi EHF Kupası'nda final

6 saat önce

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda çeyrek finale yükselen Kastamonu Belediyespor Kadın Takımı'nın antrenörü Hakan Günal, final oynamayı amaçladıklarını söyledi.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda çeyrek finale yükselen Kastamonu Belediyespor Kadın Takımı'nın antrenörü Hakan Günal, final oynamayı amaçladıklarını söyledi.

Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklama, çeyrek finale çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve Macaristan temsilcisi Siofok ile eşleştikleri bu turu da geçeceklerine inandıklarını belirtti.

Kupada zirveye çıkmayı istediklerini anlatan Günal, "Avrupa için hedeflerimiz belli. 2017-2018 sezonunda yaptığımız yarı finali hem pekiştirip hem de üstüne çıkmak istiyoruz. Zor bir dönem bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

-"Onur ve gururunu yaşıyoruz"

"Türkiye hentbol tarihinde iki kere üst üste gruplardan çıkan tek takımız. Bunu başarmanın onur ve gururunu yaşıyoruz." diyen Günal, "Herkes takımdan ümidini kesmişken, yeni bir sayfa açtık. Ben sporcu arkadaşlarımızı kutluyor ve onlarla gurur duyuyorum. İki mağlubiyetle başladıktan sonra herkes bu takımdan ümidini kesmişken, onlar onur mücadelesi vererek gruptan çıkmayı başardılar." diye konuştu.

Çeyrek final ilk maçının 29 Şubat'ta oynanacağını aktaran Günal, "O tarihe kadar lig ve Türkiye Kupası maçlarına ağırlık vereceğiz. Önümüzde hazırlanmak için süre var. Bunların hepsiyle baş edebilecek potansiyelde bir kadroya sahibiz. Umarız başarılarla dolu bir sezonu hep beraber bitirmiş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

İskenderoğlu: "Hedefimiz final oynayıp, kupayı almak"

Takım kaptanı Serpil İskenderoğlu, ikinci kez gruplardan çıktıkları için tüm sporcuların moralinin yerinde olduğunu vurguladı.

Gurur verici bir şey yaşadıklarını belirten İskenderoğlu, "Çeyrek finali de geçip yarı finale çıkmak istiyoruz. Hedefimiz final oynayıp, kupayı almak. Ancak adım adım ilerlemek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Kastamonu Belediyespor'un hedefi EHF Kupası'nda final

Kastamonu Belediyespor, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:18 Kaynak: AA
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