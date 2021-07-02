Kastamonu Belediyespor'un EHF Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Açıklamada, Kastamonu Belediyespor'un B Grubu'nda CSKA ( Rusya ), Vipers Kristiansand ( Norveç ), Krim Mercator Ljubjana ( Slovenya ), Odense Handbold ( Danimarka ), Györi Audi ETO KC ( Macaristan ), Metz Handball ( Fransa ) ve IK Savehof ( İsveç ) takımlarıyla mücadele edileceği kaydedildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonunda yer alacak takımlar arasına seçilen Kastamonu Belediyespor'un rakiplerinin belli olduğu belirtildi.

Hentbol Kadınlar Süper Lig şampiyonu Kastamonu Belediyespor 'un Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

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