Son Dakika Haberleri: Kastamonu Belediyespor, Vaci NKSE ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı
Son Dakika Spor Kastamonu Belediyespor, Vaci NKSE ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı

Kastamonu Belediyespor, Vaci NKSE ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda Macaristan temsilcisi Vaci NKSE ile deplasmanda yapacağı 3. eleme turu rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Kastamonu Belediyespor, Vaci NKSE ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda Macaristan temsilcisi Vaci NKSE ile deplasmanda yapacağı 3. eleme turu rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

EHF Kupası 3. tur ilk maçında Macaristan temsilcisi Vaci NKSE'yi 33-26 mağlup eden Kastamonu Belediyespor, 16 Kasım Cumartesi günü deplasmanda rakibiyle bir kez daha karşı karşıya gelecek.

Antrenör Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk maçı 7 sayı farkla kazanarak avantaj yakaladıklarını anlatarak, "Bizim lehimize daha farklı bitebilecek bir maçı geride bıraktık. Şimdi önümüzdeki maça bakıyoruz. Hazırlıklara bugün itibarıyla başladık. Biraz yükleme ve savunma ağırlıklı çalışacağız. Ardından da taktik ağırlıklı çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Takımda morallerin yüksek olduğunu vurgulayan Günal, "Herhangi bir sakatımız ya da sıkıntımız yok. Takımda durumlar oldukça iyi. Maça kadar olan süreci en iyi şekilde değerlendireceğiz." diye konuştu.

Kastamonu Belediyespor, Macaristan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 07:20 Kaynak: AA
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