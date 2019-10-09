Kastamonu Bilim Şenliği başladı

Kastamonu'da düzenlenen Bilim Şenliği'nde, öğrenciler bilimi uygulama yaparak öğrenme fırsatı buldu.

Kastamonu Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğünce Kuzeykent Pazar Yeri'nde düzenlenen bilim şenliğinde 75 stantta öğrencilere uygulamalı olarak bilimsel çalışmalar anlatıldı.

Kastamonu'dan katılan 55 standın yanı sıra 20 ilden de öğretmenler çalışmalarıyla bilim şenliğinde yer aldı.

Vali Yaşar Karadeniz, açılışta yaptığı konuşmada, etkinliğin çocukların geleceği için önemli olduğunu söyledi.

Fayda ve değeri yüksek ürünlerin üretilmesi gerektiğini dile getiren Karadeniz, "Bu da ancak bilim, teknolojiyle elde edilir. Tonlarca ürün dışarıya gönderiliyor ancak karşılığında ufak bir makine alınıyor. Bilime ve teknolojiye önem vermeliyiz. Gelecekte güvende olmak istiyorsak, bilim ve teknolojiye önem vermemiz lazım." dedi.

Derslerde uygulama yapmanın önemine değinen Karadeniz, "Hem okullarda sizlere verilen eğitim hem de bu tür fuar alanları, teknolojinin ülkemizde de gelişmesi açısından faydalı olacaktır. Okulda teknoloji dersleri uygulamalı hale geldiğinde, çizgi film izlemek kadar zevkli olacaktır. Ülkemiz gelişmeye devam edecektir." diye konuştu.

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ise çocukların, gençlerin, bilime, ilme ve teknolojiye önem vermelerini desteklediklerini kaydetti.

Vidinlioğlu, Kastamonu'yu güzel bir bilim merkezine dönüştürmek için çalıştıklarını ifade etti.

Fen bilimleri öğretmeni Cihan Gülgün ise "hayal et, tasarla, dene ve üret" sloganı ile yola çıktıklarını belirterek, iki gün içinde 20 bin ziyaretçi beklediklerini aktardı.

İstanbul, İzmir, Denizli, Kocaeli ve Samsun başta olmak üzere 20 farklı ilden alanında uzman öğretmenlerin atölyelerini gerçekleştirmek için şenliğe katıldığını belirten Güldün, "Ayrıca ilimizden akademisyen ve öğretmenlerimizin katkısıyla 55 atölye çalışması daha yapılıyor. Toplam 75 atölyede çocuklarımıza bilimi sevdirerek yeni ufuklar açmak için çalışıyoruz." sözlerine yer verdi.

Konuşmaların ardından bilimsel deneylerden oluşan gösteri yapıldı. Protokol üyeleri atölyeleri gezdi.