Kastamonu Bilim Şenliği'ne doğru

Kastamonu'da üçüncüsü düzenlenen Bilim Şenliği 9-10 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

TÜBİTAK tarafından desteklenen Bilim Şenliği'ni bu yıl 10 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Kuzeykent Fuar Alanı'nda 75 atölyede 225 atölye rehberinin katkısıyla düzenlenen şenlik, 09.00 - 16.30 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Bilim Şenliği'nde, okullarda öğrenci, öğretmen ve diğer eğitim çalışanlarının yaptıkları çalışmalar ve projelerin tanıtımı yapılacak.

Bilim Şenliği ile öğrencilere bilimin sevdirilmesi, bu konuda bir farkındalık oluşturulması ve geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlamak amaçlanıyor.