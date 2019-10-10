Kastamonu Bilim Şenliği sona erdi

Kastamonu'da "Hayal et, tasarla, dene, üret" temasıyla düzenlenen Bilim Şenliği sona erdi.

Kastamonu Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğünce Kuzeykent Pazar Yeri'nde yapılan şenlik 2 gün sürdü.

Kentten 55 standın yanı sıra 20 ilden de öğretmenlerin çalışmalarının yer aldığı şenlikte, öğrencilere uygulamalı olarak bilimsel çalışmalar anlatıldı.

Bilim Şenliği koordinatörlerinden Fen Bilgisi Öğretmeni Kamil Doğanay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şenliğe ilginin beklediklerinden daha yoğun olduğunu söyledi.

"Hayal et, tasarla, dene, üret" temasıyla şenliği düzenlediklerini belirten Doğanay, şunları kaydetti:

"Şenlik kapsamında astronomi, roket üretimi, robotik çalışmalar, kimyasal deneyler ve sanatsal etkinlikler yapıldı. 2 gün boyunca 16 bin 825 öğrenci eğitim aldı. Kentte görev yapan öğretmenlerin yanı sıra Kastamonu Üniversitesi akademisyenleri ile 20 ilden gelen öğretmenler, öğrencileri bilgilendirdi. Öğrenciler hayal ederek, deneyerek, yaparak ve yaşayarak 2 gün geçirdi. Denemenin, hayal etmenin ve üretmenin tadını çıkardı."

Öğrencilerden Çağan Enes Alaz ise okul arkadaşlarıyla şenliğe geldiğini belirterek, "Arkadaşlarımızla robotlar hakkında bilgiler aldık. Kimya deneylerinde çok güzel şeyler yaptık. Hem çok eğlendik hem de öğrendik." dedi.