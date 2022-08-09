Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Bozkurt karayolu Isırganlık Mevkiinde Yavuz Özdemir idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Kastamonu'dan Çatalzeytin ilçesine seyir halinde iken virajlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek, şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Yavuz Özdemir hayatını kaybederken, araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen iki kişide yaralandı.

Kaynak: İHA

Kastamonu Bozkurt, Çatalzeytin, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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