Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

09.08.2022 12:14
Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kastamonu-Bozkurt karayolu Isırganlık Mevkiinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, araçtaki 2 kişide yaralandı.

Kastamonu- Bozkurt karayolu Isırganlık Mevkiinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, araçtaki 2 kişide yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Bozkurt karayolu Isırganlık Mevkiinde Yavuz Özdemir idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Kastamonu'dan Çatalzeytin ilçesine seyir halinde iken virajlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek, şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Yavuz Özdemir hayatını kaybederken, araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen iki kişide yaralandı.

Yaralılar, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri de kazanın ardından çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Kazada hayatını kaybeden Yavuz Özdemir'in, Kastamonu'da Kent Düğün Salonunun işletmecisi olduğu öğrenildi. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu Bozkurt, Çatalzeytin, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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