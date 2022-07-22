Toplantı

Dağıtılan malzemeler

Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın konuşması

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu'nun konuşması

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç'in konuşması Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta kadın kooperatiflerine ekipman desteği sağlandı

KASTAMONU - "Kadınlar Birleşiyor Batı Karadeniz Kalkınıyor" Projesi kapsamında Kastamonu, Sinop ve Çankırı'da faaliyette bulunan kadın kooperatiflerine 1 milyon 350 bin liralık malzeme desteği yapıldı.

Kastamonu, Sinop ve Çankırı'da faaliyette bulunan 8 kadın kooperatifinin geliştirilmesi ve üretim kapasitelerinin artırılarak ekonomik hayata katılımını sağlamak amacıyla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tatarından desteklenen proje kapsamında alınan malzemelerin teslimi için tören yapıldı.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, KUZKA Konferans Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, kentteki kadın kooperatiflerinin özellikle son birkaç yıldır, önemli bir atılım ve gelişim içinde olduğunu söyledi. Kastamonu'nun her ilçesinde bir kadın kooperatifi olmasını istediklerini belirten Çakır, bunun için üzerlerine düşeni yapacaklarını belirtti.

Çakır, proje kapsamında alınan malzemeler ile kadın kooperatiflerinin daha güçlü olacağını kaydetti.

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ise belediye olarak kadınları sosyal hayatta her zaman desteklediklerini vurgulayarak, şöyle dedi:

"En fazla satılan ürünlerden biri çekme helva ama onun dışında herkes el işi ürünlere bakıyor. El işi ürünlerimizi ekonomiye kazandırmamız gerekiyor. Kastamonu kadını, Cumhuriyeti kuran iradeden tutun da bugüne kadar hep en önde oldu ve en önde olmasına da yine sizlerin aracılığı ile devam edecek inşallah."

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç de proje kapsamında kadın kooperatiflerine ürün tasarımı, ambalajlama, katma değer üretme gibi alanlarda yararlanacakları teknik destek sağladıklarını söyledi.

Kadın kooperatiflerini daha güçlü hale getirmek için çalıştıklarını anlatan Genç, şunları kaydetti:

"Sosyal gelişimi destekleme programı kapsamında 8 tane kadın kooperatifimizin başvurusunu aldık. Kastamonu Valiliğimiz burada proje yürütücüsü, diğer Çankırı ve Sinop valiliklerimiz de proje ortağı olarak yer alıyor. Bu projemizi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen sosyal yaşamı destekleme programı kapsamında destekledik. Projenin 1 milyon 350 bin liralık bir bütçesi söz konusu, bunun 1 milyon 200 bin liralık kısmına Kalkınma Ajansı olarak bizler destek sağladık, geri kalan 150 bin liralık kısmına da Valilik ve İl Özel İdarelerimiz nakdi olarak destek sağladılar. Projemizde üretimde kullanılacak makine ekipman alımları mevcut. Bunların tedarik süreçleri gerçekleştirildi ve bugün de teslimleri yapılıyor olacak."

Kadın Kooperatifleri adına konuşma yapan Serpil Durgut, kadınların güçlendirilmesinde kooperatiflerin öneminin büyük olduğunu vurgulayarak, "Emek verdiğimiz kooperatiflerimizin önemli bir özelliği de bulundukları şehrin yöresel ürünlerde, el sanatlarında, kaybolmaya yüz tutmuş birçok değerin korunmasına öncülük ediyor olması." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kooperatiflere, bilgisayar, hamur yoğurma ve açma makinesi, mikser, katı meyve sıkacağı, fırın, kuru gıda öğütme makinesi, endüstriyel buzdolabı, dikiş nakış makinesi, çamaşır ve bulaşık makinesi, poşet ağzı kapama makinesi gibi malzemelerin teslimi gerçekleştirildi.