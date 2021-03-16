Kastamonu, Çankırı ve Sinop'taki aile şirketlerine kurumsallaşma semineri verilecek - Son Dakika

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), yerel kalkınmanın aktörleri olan aile şirketlerinin kurumsallaşmalarına destek sağlamak amacıyla "Aile Şirketlerinde Kurumsal Yönetim Webinarı" semineri düzenleyecek.

KUZKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı Bilgilendirme Seminerler Serisi kapsamında dördüncüsü gerçekleştirecek seminer ile bölgede aile şirketlerinin kurumsallaşma çalışmalarının tetiklenmesinin amaçlandığı belirtildi.

KUZKA ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) iş birliğinde gerçekleştirilecek seminerde yönetim alanında önemli isimlerden TKYD Başkanı Feyyaz Ünal ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Burak Koçer konuşmacı olarak yer alacak.

Konuşmacılar aile şirketlerinin kurumsallaşmasına yönelik "Aile şirketlerinin sefası ve cefası, üçüncü kuşaklara erişemeyen şirketlerin sona erme nedenleri, aile ve şirket, fikir ayrılıkları, mutlu aile şirketlerinin 4 temel nedeni" gibi başlıklarda bilgi ve tecrübelerini paylaşacak.

Kastamonu, Çankırı ve Sinop'tan aile şirketi temsilcilerinin ilgi göstermesi beklenen seminer, 18 Mart Perşembe günü çevrim içi ortamda zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

Seminere katılmak isteyenler ajansın web sitesinden (www.kuzka.gov.tr) https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0sd-utrT0iHtGN3M1vdh-pF4STiERCdNfg uzantılı link üzerinden kayıt yaptırmak suretiyle katılım sağlayabilecek.