Kastamonu cenaze namazını imam babası kıldırdı
12 dakika önce
Motosiklet kazasında yaralanan Bahadır, 3 gün sonra öldü (2)CENAZE NAMAZINI İMAM BABASI KILDIRDIKastamonu'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Bahadır Karacan'ın cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Tosya Müftülüğü Namazgah kısmına getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 05:47 Kaynak: DHA
Motosiklet kazasında yaralanan Bahadır, 3 gün sonra öldü (2)
CENAZE NAMAZINI İMAM BABASI KILDIRDI
Kastamonu'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Bahadır Karacan'ın cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Tosya Müftülüğü Namazgah kısmına getirildi. Başka bir camide görev yapan İmam baba Halim Karacan, oğlu Bahadır'ın ikindi namazı sonrası cenaze namazını kıldırdı ve cemaatten helallik istedi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazının ardından Bahadır Karacan, Tosya Asri Mezarlığı'nda defnedildi.
Alt geçit yerine yoldan karşıya geçmek isteyen 2 kadın, otomobilin çarpmasıyla öldü Temmuz 2020'den itibaren Venedik'e giriş ücretli olacak ABD'li Senatörler: TikTok ülkemiz için ulusal güvenlik tehdidi Son dakika: MİT'in yakalayıp Türkiye'ye getirdiği FETÖ'nün "Meksika imamı" Osman Karaca tutuklandı