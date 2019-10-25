Son Dakika Haberleri: Kastamonu cenaze namazını imam babası kıldırdı
Son Dakika Güncel Kastamonu cenaze namazını imam babası kıldırdı

Kastamonu cenaze namazını imam babası kıldırdı

12 dakika önce

Motosiklet kazasında yaralanan Bahadır, 3 gün sonra öldü (2)CENAZE NAMAZINI İMAM BABASI KILDIRDIKastamonu'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Bahadır Karacan'ın cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Tosya Müftülüğü Namazgah kısmına getirildi.

Motosiklet kazasında yaralanan Bahadır, 3 gün sonra öldü (2)

CENAZE NAMAZINI İMAM BABASI KILDIRDI

Kastamonu'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden Bahadır Karacan'ın cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Tosya Müftülüğü Namazgah kısmına getirildi. Başka bir camide görev yapan İmam baba Halim Karacan, oğlu Bahadır'ın ikindi namazı sonrası cenaze namazını kıldırdı ve cemaatten helallik istedi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazının ardından Bahadır Karacan, Tosya Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Kastamonu cenaze namazını imam babası kıldırdı

Motosiklet, Kastamonu, Tosya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 05:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alt geçit yerine yoldan karşıya geçmek isteyen 2 kadın, otomobilin çarpmasıyla öldü
Temmuz 2020'den itibaren Venedik'e giriş ücretli olacak ABD'li Senatörler: TikTok ülkemiz için ulusal güvenlik tehdidi Son dakika: MİT'in yakalayıp Türkiye'ye getirdiği FETÖ'nün "Meksika imamı" Osman Karaca tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 17:59:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu cenaze namazını imam babası kıldırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]