Kastamonu Cide'deki hortum kamerada - Son Dakika

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde selin ardından denizde meydana gelen hortum, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağmur ile birlikte meydana gelen sel; Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde hayatı felç etti. Cide'de selin izleri silinirken, bugün denizde hortum meydana geldi. Açıkta oluşan hortum, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kısa süreli paniğe neden olan hortum, daha sonra etkisini kaybetti.