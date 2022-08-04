Kestiği ağaç dalının çarpmasıyla düşüp öldü - Son Dakika
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Kestiği ağaç dalının çarpmasıyla düşüp öldü

04.08.2022 02:55
Kestiği ağaç dalının çarpmasıyla düşüp öldü

KASTAMONU Cide ilçesinde, bahçesinde kestiği ağacın dalının çarpmasıyla bulunduğu yerden düşen Murat Gökdağ (40), yaşamını yitirdi.

KASTAMONU Cide ilçesinde, bahçesinde kestiği ağacın dalının çarpmasıyla bulunduğu yerden düşen Murat Gökdağ (40), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Cide'ye bağlı Çayüstü köyünde meydana geldi. Murat Gökdağ, bahçesinden yola doğru yıkılan ve yolu kapatan kiraz ağacını keserek yolu açmak istedi. Gökdağ, kesim yaptığı sırada ağaç dalının kopup kendisine çarpmasıyla bulunduğu yerden düştü. Olay anında Gökdağ'ın yanında olan yeğeni Buğra Gökdağ'ın haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Murat Gökdağ'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Gökdağ'ın cenazesi, savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kestiği ağaç dalının çarpmasıyla düşüp öldü - Son Dakika

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