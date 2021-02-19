Kastamonu-Cide karayolunda kayan tır yolu kapattı - Son Dakika

Kastamonu-Cide karayolunda kayan tır yolu kapattı

19.02.2021 12:57
Kastamonu-Cide karayolunda kayan tır yolu kapattı, System.String[]

Kastamonu-Cide karayolunda 30 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle yolda kayan tır, ulaşımı aksattı.

Kastamonu-Cide karayolunda 30 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle yolda kayan tır, ulaşımı aksattı. Sis ve tipinin de etkili olduğu bölgede görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken, yolda uzun kuyruklar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu Kastamonu'nun Cide ilçesinde yıkılan enerji nakil hatlarının yerine yeni enerji nakil hatları getiren tır, yükünü boşalttıktan sonra Kastamonu'ya dönüşe geçti. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü Kastamonu-Cide karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yolda kaydı. Kayan tır nedeniyle yol trafiğe kapandı. Yaklaşık 30 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle araçların ilerlemekte güçlük çektiği karayolunda kayan tır, ekiplerin çalışması ile 2 saat sonra kaydığı yerden kurtarılabildi. Karayollarına bağlı araçlar ile kurtarılan tır yolda ilerleyemezken, diğer araçlar da sis ve tipi nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çekiyor.

Ekipler, ayrıca güzergahta kar yağışıyla birlikte sis ve tipinin de etkili olması nedeniyle zincirsiz araçların geçişine müsaade etmiyor. Kastamonu'dan Cide ilçesine doğru gittiklerini söyleyen bir vatandaş, "Cide'den Kastamonu'ya dönerken arkadaş tırı kaydırmış. Bizde tırın kurtarılmasını bekliyoruz, yaklaşık 45 dakikadır falan bekliyoruz" dedi. - KASTAMONU

Kastamonu-Cide karayolunda kayan tır yolu kapattı
Kastamonu-Cide karayolunda kayan tır yolu kapattı
Kastamonu-Cide karayolunda kayan tır yolu kapattı
Kastamonu-Cide karayolunda kayan tır yolu kapattı
Kastamonu-Cide karayolunda kayan tır yolu kapattı
Kastamonu-Cide karayolunda kayan tır yolu kapattı
Kastamonu-Cide karayolunda kayan tır yolu kapattı
Kastamonu-Cide karayolunda kayan tır yolu kapattı
Kastamonu-Cide karayolunda kayan tır yolu kapattı

Kastamonu, Enerji, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu-Cide karayolunda kayan tır yolu kapattı - Son Dakika


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