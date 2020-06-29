Kastamonu Çocuk Bakımevi ve Oyuncak Kütüphanesi çalışmaları başladı - Son Dakika

Kastamonu Çocuk Bakımevi ve Oyuncak Kütüphanesi çalışmaları başladı

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun önemli projelerinden bir tanesi olan 'Çocuk Bakımevi ve Oyuncak Kütüphanesi'nde yapım çalışmaları başladı.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun önemli projelerinden bir tanesi olan 'Çocuk Bakımevi ve Oyuncak Kütüphanesi'nde yapım çalışmaları başladı.

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Kastamonu Belediyesi Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun çocuklara yönelik projesi olan 'Çocuk Bakımevi ve Oyuncak Kütüphanesi'nin Kuzeykent etabında yapım çalışmaları başladı. Kuzeykent Mahallesi Melike Sokak 1153 ada 3 parselde hayat bulacak olan 'Çocuk Bakımevi ve Oyuncak Kütüphanesi'nin yapım çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Vidinlioğlu, "Projemizi daha önce açıklamış ve 2 adet çocuk bakımevi ve 1 adet oyuncak kütüphanesi yapacağımızı ifade etmiştik. 1 adet oyuncak kütüphanemiz ile çocuk bakımevimizi Kuzeykent Mahallemizde, 1 adet çocuk bakımevimizi de Mehmet Akif Ersoy Mahallemizde yaparak hizmete sunacağız. Kuzeykent Mahallemizde çalışmalarımıza başladık. Burada oyuncak kütüphanesi ve çocuk bakımevi olacak" dedi.


Projenin çocuklara yönelik özel bir proje olduğunu ifade eden Vidinlioğlu, "Özellikle oyuncak kütüphanesi çocuklarımız için çok önemli. Bu projemiz sayesinde çocuklarımız birlikte oynama alışkanlığı kazanacaklar. Hem içeride hem dışarıda oyun alanımız olacak. Çocuklarımız kitap alır gibi oyuncak kütüphanemizden oyuncak alacaklar, evlerine götürecek ve oynadığı zaman da geri bırakacak. Ekonomik olarak da ailelere büyük katkı sağlayacak. Mehmet Akif Ersoy Mahallemizde de yapım çalışmalarına ekiplerimiz tarafından başlanacak. Belediye binamız içinde bulunan çocuk bakımevimizi de taşıyacağız. Bu projemiz için bize destek sağlayan Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi A.Ş ailesine de bir kere daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.


1298 metrekare kapalı alan ve 1342 metrekare açık alana sahip olan Kuzeykent Mahallesi Çocuk Bakımevi ve Oyuncak Kütüphanesi projesinin Çocuk Bakımevi kısmında 5 adet sınıf ve oyun salonu, 5 adet uyku salonu, yemekhane, mutfak, personel-yönetici birimleri, etkinlik salonu, çok amaçlı salon yer alacak ve bakımevi toplam 100 öğrencilik kapasiteye sahip olacak. Oyuncak kütüphanesi kısmında ise oyuncak sunum, oyun ve etkinlik salonu, oyuncak depolama alanı, oyuncak tamir ve bakım birimi ve personel birimi yer alacak. - KASTAMONU

Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kastamonu Çocuk Bakımevi ve Oyuncak Kütüphanesi çalışmaları başladı - Son Dakika

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