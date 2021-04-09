KASTAMONU - Kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü - Son Dakika

Kastamonu, Çorum, Sinop, Tokat ve Çankırı'da kar, özellikle yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde 20 santimetreye ulaşan kar nedeniyle, ekipler küreme çalışmalarına devam ediyor.

Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunun Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisinde yoğun olan kar yağışı, Ilgaz Dağı'nda da etkisini sürdürdü.

Ekipler, sürücüleri dikkatli ve tedbirleri olmaları konusunda uyarıyor.