Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Selden etkilenen Ayancık Devlet Hastanesi 'ndeki hastaların tamamı diğer hastanelere nakledilmiş veya evlerine ulaştırılmıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "4 bin 760 personel, 19 helikopter, 1 İHA, 66 ambulans, 41 UMKE, 630 hizmet aracı, 437 iş makinası ve pek çok araç gereç sahada faaliyet gösteriyor"

Son Dakika › Güncel › KASTAMONU - Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Ayancık) Hastaların tamamı diğer hastanelere nakledilmiş veya evlerine ulaştırılmıştır' - Son Dakika

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