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KASTAMONU CUMHURİYET SAVCISI KAZA YAPTI

1 saat önce

KARABÜK'te içinde Kastamonu Cumhuriyet Savcısı Recep Salkımtaş'ın bulunduğuotomobil kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı.

KARABÜK'te içinde Kastamonu Cumhuriyet Savcısı Recep Salkımtaş'ın bulunduğuotomobil kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı. Kazada Salkımtaş hafif şekilde yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde D-755 Karayolu Asit köyü mevkiinde meydana geldi. Kastamonu'dan gelip Ankara istikametine giden Kastamonu Cumhuriyet Savcısı Recep Salkımtaş(30) idaresindeki 03 FF 356 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarptı. Otomobil daha sonra takla atarak karşı şeride geçti. Ters duran otomobilden hafif yaralı olarak çıkan Salkımtaş'ın tedavisi olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Salkımtaş daha sonra otomobilin çekiciye konularak yoldan kaldırılmasını da takip etti. Polis, yol kenarına park ettikleri araçlarından inip refüjde bekleyen meraklı sürücüleri uyararak uzaklaştırdı.
KASTAMONU CUMHURİYET SAVCISI KAZA YAPTI
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:56 Kaynak: DHA
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