Son Dakika Haberleri: Kastamonu Cumhuriyet Savcısı otomobiliyle takla attı
Son Dakika Güncel Haber

Kastamonu Cumhuriyet Savcısı otomobiliyle takla attı

48 dakika önce

KARABÜK'te, kontrolden çıkan otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu sürücü Kastamonu Cumhuriyet Savcısı Recep Salkımtaş hafif yaralandı.

Kastamonu Cumhuriyet Savcısı otomobiliyle takla attı, System.String[]
KARABÜK'te, kontrolden çıkan otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu sürücü  Kastamonu Cumhuriyet Savcısı Recep Salkımtaş hafif yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde D-755 Karayolu Asit köyü mevkiinde meydana geldi. Kastamonu'dan Ankara'ya giden Kastamonu Cumhuriyet Savcısı Recep Salkımtaş (30) yönetimindeki 03 FF 356 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride geçti. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ters duran otomobilden hafif yaralı olarak çıkan Salkımtaş'ın tedavisi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.  Polis, yol kenarına park ettikleri araçlarından inip refüjde bekleyen meraklı sürücüleri uyararak uzaklaştırdı. Salkımtaş daha sonra otomobilin çekiciye konularak yoldan kaldırılmasını takip etti. 


Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:30 Kaynak: DHA
Polis, Cumhuriyet Savcısı, Kastamonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Drift yaparken kaldırımdaki adamı ezdi Kaldırımda hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü "Bebek benden değil" diyerek sevgilisini dövdü, bebeği öldürmekle tehdit etti Cani koca, baldızı ile birlikte olabilmek için karısını öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 23:18:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu Cumhuriyet Savcısı otomobiliyle takla attı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]