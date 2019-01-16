Son Dakika Haberleri: Kastamonu D-100'de Buzlanma Sonrası Tırlar Yolda Kaldı

Kastamonu D-100'de Buzlanma Sonrası Tırlar Yolda Kaldı

42 dakika önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D-100 karayolu aşırı kar ve buzlanma nedeniyle İran uyruklu bir tırın makas attığı yol trafiğe kapandı.

Kastamonu D-100'de Buzlanma Sonrası Tırlar Yolda Kaldı, System.String[]
Kastamonu'nun Tosya ilçesi D-100 karayolu aşırı kar ve buzlanma nedeniyle İran uyruklu bir tırın makas attığı yol trafiğe kapandı.

Edinilen bilgilere göre dün akşam saatlerinde başlayan ve gece yarısı şiddetini arttıran kar yağışı sonrası Tosya D-100 karayolunda buzlanma meydana geldi. Bölge Trafik ekiplerinin ve karayollarının yoğun çalışmaları sırasında İran plakalı bir tırın makas atması sonucu yol tamamen trafiğe kapandı. Yoğun buzlanmanın olduğu D-100 karayolunda kaza sonrasında 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Trafik ekiplerinin yolda sıkı güvenlik önlemleri aldığı öğrenildi. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:04 Kaynak: İHA

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