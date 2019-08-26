Kastamonu'da 1,2 metrelik yayın balığı yakalandı

Taşköprü ilçesinde amatör balıkçılar, 10 kilogram ağırlığında 1,2 metrelik yayın balığı yakaladı.

Taşköprü ilçesinde elektrikçi olarak çalışan Satıbey Can, arkadaşıyla balık tutmak için Abdalhasan Tekke Barajı'na gitti.

Can'ın oltasına 10 kilogram ağırlığında, 1,2 metre uzunluğunda yayın balığı takıldı.

Can, AA muhabirine, oltasına takılan yayın balığını çekmek için yoğun çaba sarf ettiğini anlatarak, "Elim su topladı. Balığı çekerken çok zorlandım. İlk defa bu kadar büyük yayın balığıyla karşılaştım. Yanımda 5 çırak çalışıyor. Balığın bir kısmını kendime ayırıp diğer kısmını yanımda çalışan 5 çırağa dağıtacağım." ifadesini kullandı.