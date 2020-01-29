Kastamonu'da 1 ev ve samanlık küle döndü - Son Dakika

Kastamonu'da 1 ev ve samanlık küle döndü
6 saat önce
Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı Beyalan köyünde çıkan yangında 1 ev ve samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:47 Kaynak: İHA
Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı Beyalan köyünde çıkan yangında 1 ev ve samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Küre ilçesine 28 kilometre uzaklıkta bulunan Beyalan köyünde Cemil Fidan'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın başladı. İhbar üzerine yangına Küre Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alınabilirken, 1 ev ve samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - KASTAMONU
Son Dakika Avustralya'da yangın söndürmeye giden helikopterin ışıkları başka bir yangına sebep oldu Isparta'da yangın faciası: 2 çocuk öldü Genç Elif'in söz kesme hayalleri yarım kaldı, duvaklı tabutla defnedildi Kazada yaralanan adam kendinden çok aracını düşündü