Kastamonu'da 1 kişinin testi pozitif çıkınca 13 kişi karantinaya alındı - Son Dakika

Kastamonu'nun Cide ilçesinde rahatsızlanması sonucu hastaneye müracaat eden şahsın yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine şahısla temas halinde bulunan 13 kişide evlerinde izole altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde ikamet eden M.U., rahatsızlanması sonucu Cide Devlet Hastanesine müracaat etti. Burada yapılan testlerinde M.U.'da korona virüs hastalığı teşhisi konuldu. Bunun üzerine M.U., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tekrar yapılan korona virüs testi pozitif çıkın M.U. tedavi altına alındı.



Şahsın testinin pozitif çıkması sonrasında Cide Kaymakamlığı, M.U. ile temas halinde bulunan 13 kişiyi tespit ederek evlerinde izole altına alınmasını sağladı. Kaymakamlığı tarafından M.U.'nun ikamet ettiği bölgede filyasyon çalışması başlatıldı. - KASTAMONU