Son dakika haberi! Kastamonu'da bir köy daha karantinaya alındı

Son dakika gündem haberi... Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde daha karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde daha karantina tedbirleri uygulanmaya başladı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, ilçeye bağlı Yavuç köyü, artan vaka sayıları nedeniyle salgının kontrol altına alınması amacıyla 10 gün karantinada tutulacak. Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem alacak. Doğanyurt ilçesine bağlı Akçabel köyü de bugün karantinaya alınmıştı.

Son Dakika

Fethiye Belediye Başkanı ile korumasının bir tatilcinin aracına zarar verdiği görüntüler ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu, CHP'deki "Atatürk" kriziyle ilgili ilk kez bu kadar net konuştu: Aynı kişiyi anlatıyorsunuz

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Sigara içilmesi koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor

Taksim'de genç kadını takip ederek taciz eden şüpheli hakkında 13 yıla kadar hapis istendi

Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi

Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı

Ufacık bir arı hayatına mal oldu! Talihsiz sürücünün feci şekilde can verdiği kaza kamerada

Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu