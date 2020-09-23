Son dakika haberi! Kastamonu'da bir köy daha karantinaya alındı - Son Dakika

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde daha karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, ilçeye bağlı Yavuç köyü, artan vaka sayıları nedeniyle salgının kontrol altına alınması amacıyla 10 gün karantinada tutulacak.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem alacak.
Doğanyurt ilçesine bağlı Akçabel köyü de bugün karantinaya alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 17:01 - Kaynak: AA
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