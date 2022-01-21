KASTAMONU - 1 metreyi aşan karla mücadele sürüyor (2) - Son Dakika

Kastamonu'da yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerde Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışmaları 24 saat esasına göre yoğun şekilde devam ediyor.

Karayolları İnebolu 152. Şube Şefliğine bağlı karla mücadele ekipleri, Abana, Ağlı, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, Doğanyurt, İnebolu ve Küre ilçelerinin il merkezlerine ulaşımının sağlandığı kara yolu üzerinde, yer yer 1 metreyi aşan karla mücadele ediyor.

Kar bıçaklı kamyon, greyder, yükleyici iş makineler ve kar püskürtme makineleriyle ekipler, ilçelerin il merkezine ulaşımının kesintisiz sağlanması için çalışıyor.

Ekipler, hafta sonu etkisini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle de sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları noktasında uyarıyor.

Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Küre ilçesine bağlı Ersizlerdere köyünde de vatandaşlar, çatılardaki ve evlerinin önündeki kar kütlelerini temizledi. Kar temizlik çalışmalarına kadınlar ve çocuklar da destek verdi.

Beyaz örtüye bürünen köylerde güzel manzaralar da ortaya çıktı.

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri ise Kastamonu-İnebolu kara yolunda yol temizleme çalışması yaptı.