Kastamonu'da 1 tonluk kurbanlık dana 20 bin liradan satışa sunuldu - Son Dakika

Kastamonu'da, Kurban Bayramı öncesi satışa çıkarılan "Efe" isimli 1 tonluk dana 20 bin liraya alıcısını bekliyor.

Kastamonu'da besicilik yapan Alican Tağlı'ın kurban pazarına getirdiği dana, kilosuyla dikkati çekiyor.

Tağlı, AA muhabirine, baba mesleği olan besiciliği çocukluğundan beri yaptığını söyledi.

Pazara 20 dana daha getirdiğini anlatan Tağlı, "Efe, pazara getirdiğim danalardan biri. Pazardaki en büyük dana. 1 yaşındayken almıştım. O zamandan büyük bir dana olacağı belliydi. 1,5 yıldır özenle baktım, büyüttüm. Diğer danalarımdan daha gelişmiş durumda." dedi.

Efe'nin çok özel olduğunu dile getiren Tağlı, "Şu ana kadar 8 dana satabildim ancak. Paşa'dan ayrılmak istemiyoruz ama mesleğimiz, mecbur satacağız." diye konuştu.