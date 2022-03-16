Kastamonu'da 10 evden hırsızlık yapan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu'da 10 evden hırsızlık yapan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

16.03.2022 14:40
Kastamonu'da 10 evden hırsızlık yapan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çaldıkları ya da kiraladıkları araçlarla yazlık ve boş yayla evlerinden hırsızlık yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çaldıkları ya da kiraladıkları araçlarla yazlık ve boş yayla evlerinden hırsızlık yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

İlçede ikamet eden A.Ç, 112 Acil İhbar Hattı'nı arayarak minibüsünün çalındığını bildirdi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları araştırma sonucu minibüsü ormanlık alanda terk edilmiş halde buldu.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri yaptıkları incelemede, minibüsün hırsızlıkta kullanılmak üzere çalındığını ve daha sonra arızalanarak ormanlık alanda kaldığını belirledi.

Jandarma ekiplerinin minibüsün bırakıldığı alanda yaptığı aramada, şüpheliler U.D. (24), D.M.K.(22), K.Ç.(24), S.Ç. (17) saklandıkları boş evde yakalandı.

JASAT, şüphelilerin bir süredir araç çalarak ya da kiralayarak ilçenin Susuz ve Sıragömü köylerindeki 10 yazlık ve boş yayla evinden hırsızlık yaptıkları ve çaldıkları malzemeleri sattıklarını tespit etti.

Matkap, dinamo, televizyon, su motoru, kablo ve birçok hırdavat malzemesi çalan şüpheliler, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Zanlıların deposunda yapılan aramada, 9 av tüfeği ve kurusıkı tabanca ve çeşitli hırdavat malzemeleri ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.D, D.M.K. ve K.Ç. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kastamonu, Hisarcık, Jandarma, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da 10 evden hırsızlık yapan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da 10 evden hırsızlık yapan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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