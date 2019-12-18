Kastamonu'da 10 kişilik ailenin yaşadığı iki katlı ahşap ev yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da 10 kişilik ailenin yaşadığı iki katlı ahşap ev yandı - Son Dakika

Kastamonu'da 10 kişilik ailenin yaşadığı iki katlı ahşap ev yandı

6 saat önce

Kastamonu'da çıkan yangında 10 kişilik ailenin yaşadığı iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'da 10 kişilik ailenin yaşadığı iki katlı ahşap ev yandı, System.String[]

Kastamonu'da çıkan yangında 10 kişilik ailenin yaşadığı iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

İnebolu ilçesine bağlı Sakalar köyünde Mustafa Hindioğlu'na ait iki katlı ahşap evde elektrik kontağından yangın çıktı. 10 kişilik Hindioğlu ailesi yangını fark ederek evi boşalttı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve komşuların da yardımıyla alevler diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi tarafından yangın sonrası komşularının evinde kalan aileye yardımda bulunuldu.

Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, yaptığı açıklamada, "Ailemize ilk etapta yatak, battaniye, mutfak malzemesi ve gıda kolisi yardımında bulunduk. Büyük bir felaket olan yangında her şeylerini kaybeden ailenin bir nebze de olsa yaralarını sarmak için bizlere gelen yardımları ulaştırmaya çalıştık. Ailenin fertlerinden can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Vatandaşların bize emanet ettiği bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceğiz." dedi.

Kastamonu, İnebolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:56 Kaynak: AA
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