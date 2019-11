Kastamonu'da 11 Kasım'da 200 bin fidan toprakla buluşacak

Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, Kastamonu'da 11 Kasım'da 200 bin fidanın toprakla buluşturulacağını belirterek, hem iç piyasaya verdiklerini hem de yurtdışına fidan ihraç ettiklerini söyledi.



Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, Daday Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Daday Fidanlık Şefliğinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 11 Kasım'da gerçekleştirilecek olan "11 Milyon Fidan Dikim Etkinliği" öncesinde bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya Vali Yaşar Karadeniz, Garnizon Komutanı Albay Gamze Erdoğdu, Daday Kaymakamı Kemal Balaban, Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile şeflik personeli katıldı.



Vali Karadeniz, beraberindeki heyet ile birlikte Daday Orman Şefliğini gezerek Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu ile Daday Orman İşletme Müdürü Levent Keloğlu'ndan şeflikte yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Vali Karadeniz, fidan üretiminde çalışan personelleri de ziyaret ederek bir süre sohbet etti ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aldı.



"11 Kasım'da 200 bin fidanı toprakla buluşturacağız"



11 Kasım'da 200 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını belirten Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, "11 Kasım'da yapacağımız etkinliğine tüm halkımız davetli. Kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın katılımıyla programımız gerçekleşecek. Kastamonu'da 2 ayrı noktada ama tüm ilçelerimizde 128 bin adet fidanı toprakla buluşturacağız. Etkinliğimiz 11.11 ile 14.00 arasında olacak. Kastamonu, bölge olarak Sinop ili de bize bağlı. Bölge olarak 200 bin fidan dikecek. Tüm hazırlıkları yaptık. Cumhurbaşkanımızın genelgesiyle birlikte 11 Kasım'da Milli Ağaçlandırama Günü ilan edildi. Bu etkinlikle inşallah dünya da örnek olmuş olacağız" dedi.



"Hem iç piyasaya fidan veriyoruz, hem de yurtdışına fidan ihraç ediyoruz"



Hem iç piyasaya fidan verdiklerini hem de yurt dışına fidan ihraç ettiklerine dikkat çeken Sönmezoğlu, "Orman genel Müdürlüğü bize her yıl bir program veriyor. Her ağaç türüyle ilgili miktar belli. Bizde fidan üretiyoruz. Üretilen fidanlar ise Türkiye'nin her yerine gönderiliyor. Bir kısmı piyasa süs bitkileri olarak kullanılıyor. Belediyelere ve diğer kuruluşlara veriyoruz. İhraç ettiğimiz fidanlarda var. Kastamonu Bölge Müdürlüğü'nde 4 adet fidanlığımız var. En büyüğü Daday'dadır. Daday'da 1 milyon fidan dikiyoruz. Taşköprü, Kastamonu-Merkez ve Sinop'ta fidanlığımız var. Toplamda ise 2 buçuk milyonun üstünde fidan üretiyoruz. Kapasitemiz daha da büyük, daha da fazla üretebiliriz. Bu tamamen ülkenin fidan ihtiyacıyla ilgili durumdur. Bize verilen talimatlar doğrultusunda bu üretimi yapıyoruz. 2 buçuk milyon fidanının, 1 milyonu Türkiye'nin başka bölgelerine veriyoruz. 1 buçuk milyonunu ise buralarda ağaçlandıracağımız yerlerde, yeşillendirmek istediğimiz şehirlerde kullanıyoruz. Yetiştirdiğimiz karaçamlarının bir bölümünü boylu ve formlu olanları, yurt dışına da ihraç ediyoruz" diye konuştu.



"11 Kasım'da 11 milyon fidan toprakla kavuşturulacak"



11 Kasım'da 11 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını söyleyen Vali Yaşar Karadeniz ise, "Burası oldukça da geniş bir alan ve bir milyon fidan kapasitesi olan bir tesisteyiz. Bu tesiste bir milyon fidan üretiliyor, burada üretilen, yetiştirilen fidanlar ihtiyacı olan yerlere de buradan gönderiliyor. Ülkemizin doğal güzelliğinin geliştirilmesi, iyileştirilmesine katkıda bulunan önemli kurumlarımızdan birisi buradaki fidanlık. Burada emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, başta Orman Bölge Müdürümüz ve buradaki fidanlık şefimiz ile tüm görevli arkadaşlarımıza da gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. 11 Kasım'da yapılacak olan etkinliğimize de tüm vatandaşlarımızı bekliyorum" dedi. - KASTAMONU