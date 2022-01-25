Kastamonu'da 112 Acil Çağrı Merkezini meşgul edenlere ceza yağdı - Son Dakika

Kastamonu'da 2021 yılında 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz arayarak meşgul geden 6 kişiye 2 bin 547 TL idari para cezasının verildiği açıklandı.

Kastamonu 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, 2021 yılında karşılanan çağrılarla ilgili bilgilendirmede bulundu. Yapılan açıklamada, 2021 yılında karşılan 363 bin 96 çağrının yüzde 75,4'ünün gereksiz çağrıların oluşturduğunu söyledi.

Açıklamada, "Sisteme gelen tüm acil çağrılar ortak çağrı alıcı personeller tarafından karşılanmaktadır. Çağrı alıcılar, konunun gerektirdiği şekilde çağrıyı aynı ortamda bulunan ilgili kurum operatörlerine aktarılmaktadır. Böylelikle emniyet, jandarma, sağlık, itfaiye, orman, AFAD'ı ilgilendiren tüm acil çağrılar 112 numarasından karşılamakta ve operasyonlar yönetilmektedir. 2021 yılı içerisinde 363 bin 96 çağrı karşılanmış olup 89 bin 325 çağrı vakaya dönüşmüş, 273 bin 771 çağrı yakaya dönüşmemiştir. Gelen çağrılar 1,17 saniye gibi kısa sürede cevaplandırılmıştır. Karşılanan çağrıların yüzde 75,4'ünü bilgi ve danışma amaçlı aramalar ile gereksiz, acil çağrı kapsamında olmayan ve 112 Acil Çağrı Merkezini meşgul etmeye yönelik çağrılardan oluşmaktadır" denildi.

2021 yılı içerisinde Kastamonu 112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbar ve gereksiz aramalarla meşgul ettiği tespit edilen 6 kişiye toplamda 2 bin 547 TL idari para cezasının uygulandığının kaydedildiği açıklamada, "Gerçekten acil durumu olan vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezine daha hızlı ulaşabilmeleri, vakalara zamanında müdahale edilebilmesi için vatandaşlarımızın sürekli bilgi ve danışma amaçlı, asılsız ve gereksiz aramalarla 112 Acil Çağrı Merkezini meşgul etmemeleri önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi. - KASTAMONU