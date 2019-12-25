Kastamonu'da 120 milyon değerinde atık su arıtma tesisi yapılacak - Son Dakika

Kastamonu'ya yapılacak 120 milyon lira değerindeki atık su arıtma tesisi, çamurdan kendi elektriğini üretebilecek.

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, atık su arıtma tesisinin yapım süreciyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde paydaşlarla bir araya geleceklerini söyledi.

İPA-2 Programı çerçevesinde projenin ihalesinin yapıldığını belirten Vidinlioğlu, "120 milyon liralık bir yatırım Kastamonu'ya kazandırılacak. Atık su arıtma tesisinin finansmanının yüzde 85'i Avrupa Birliği, yüzde 6'sı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yüzde 9'u da Kastamonu Belediyesi tarafından karşılanacak." dedi.

Atık su arıtma tesisinin şehrin elzem ihtiyaçlarından olduğunun altını çizen Vidinlioğlu, şunları kaydetti:

"Yarın yapılacak toplantıda dev tesisin yerleşimi ve yapımıyla ilgili bilgilendirmeler yapılacak. Dev proje başlangıcıyla birlikte 27 ay içinde tamamlanacak. İki kademeden oluşacak tesisin Kastamonu'ya 30 yılın üzerinde hizmet vermesi bekleniyor. Tesis tamamlandığında 1. kademede ortalama günlük 31 bin 978 metreküp atık suyu, 2. kademede ise günlük ortalama 38 bin 267 metreküp atık suyu arıtabilecek."

- Çamurdan elektrik üretecek

Tesisin kendi elektriğini üreteceğini de aktaran Vidinlioğlu, "Tesisin çamur havuzunda oluşacak metangazı, kurulacak enerji üretim tesisiyle elektrik enerjisine çevrilecek. Bu sayede tesis kendi elektriğinin yüzde 75'ini karşılayacak." diye konuştu.