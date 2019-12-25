Kastamonu'da 120 milyon değerinde atık su arıtma tesisi yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da 120 milyon değerinde atık su arıtma tesisi yapılacak - Son Dakika

Kastamonu'da 120 milyon değerinde atık su arıtma tesisi yapılacak

6 saat önce

Kastamonu'ya yapılacak 120 milyon lira değerindeki atık su arıtma tesisi, çamurdan kendi elektriğini üretebilecek.

Kastamonu'da 120 milyon değerinde atık su arıtma tesisi yapılacak, System.String[]

Kastamonu'ya yapılacak 120 milyon lira değerindeki atık su arıtma tesisi, çamurdan kendi elektriğini üretebilecek.

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, atık su arıtma tesisinin yapım süreciyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde paydaşlarla bir araya geleceklerini söyledi.

İPA-2 Programı çerçevesinde projenin ihalesinin yapıldığını belirten Vidinlioğlu, "120 milyon liralık bir yatırım Kastamonu'ya kazandırılacak. Atık su arıtma tesisinin finansmanının yüzde 85'i Avrupa Birliği, yüzde 6'sı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yüzde 9'u da Kastamonu Belediyesi tarafından karşılanacak." dedi.

Atık su arıtma tesisinin şehrin elzem ihtiyaçlarından olduğunun altını çizen Vidinlioğlu, şunları kaydetti:

"Yarın yapılacak toplantıda dev tesisin yerleşimi ve yapımıyla ilgili bilgilendirmeler yapılacak. Dev proje başlangıcıyla birlikte 27 ay içinde tamamlanacak. İki kademeden oluşacak tesisin Kastamonu'ya 30 yılın üzerinde hizmet vermesi bekleniyor. Tesis tamamlandığında 1. kademede ortalama günlük 31 bin 978 metreküp atık suyu, 2. kademede ise günlük ortalama 38 bin 267 metreküp atık suyu arıtabilecek."

- Çamurdan elektrik üretecek

Tesisin kendi elektriğini üreteceğini de aktaran Vidinlioğlu, "Tesisin çamur havuzunda oluşacak metangazı, kurulacak enerji üretim tesisiyle elektrik enerjisine çevrilecek. Bu sayede tesis kendi elektriğinin yüzde 75'ini karşılayacak." diye konuştu.

Avrupa Birliği, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'de en ucuz arsa bedeli Kayseri Serbest Bölgesi'nde
Solunum yetmezliğinden hayatını kaybeden Su bebek son yolculuğuna uğurlandı Prof. Dr. Meriç Albay: (Kırmızı yosun) Marmara'nın su kalitesinin iyi olmadığını gösteriyor Putin, 5 generali görevden aldı

Son Dakika Haberleri
22:28 Kerküklü Türkmenler kamudaki atamalarda adalet istiyor - Son Dakika
22:26 Aydın kuşadası'nda hortum paniğe neden oldu - Son Dakika
22:23 Amonyak tankından sızan gazdan 3 işçi zehirlendi- Yeniden - Son Dakika
22:22 Diyanetten Prof. Dr. Fuat Sezgin Belgeseli - Son Dakika
22:16 Ahmet Erbaş: "Tanıtım kampanyasında 25 milyon kişiye ulaştık" - Son Dakika
21:33 Genç patron, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
20:42 Adana ve Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 22:32:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kastamonu'da 120 milyon değerinde atık su arıtma tesisi yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]