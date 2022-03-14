Kastamonu'da 140 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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Kastamonu'da 140 köye ulaşım sağlanamıyor

14.03.2022 13:50
Kastamonu'da 140 köye ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle ulaşım sağlanamayan 140 köy yolunun açılması için ekipler mücadelesini sürdürüyor.

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle ulaşım sağlanamayan 140 köy yolunun açılması için ekipler mücadelesini sürdürüyor.

Kastamonu'da geçen hafta etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle 420 köy yolu kapanmıştı. Kastamonu Özel İdaresi ekipleri tarafından köy yollarının açılması için başlatılan çalışmalar 24 saat boyunca sürdürülüyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yaklaşık 300 köy yolu ulaşıma açıldı. Ağlı ilçesinde 4, Azdavay ilçesinde 14, Bozkurt ilçesinde 9, Cide ilçesinde 8, Çatalzeytin ilçesinde 7, Doğanyurt ilçesinde 10, İhsangazi ilçesinde 4, İnebolu ilçesinde 49, Küre ilçesine 15, Pınarbaşı ilçesinde 10, Seydiler ilçesinde 1, Şenpınar ilçesinde 9 olmak üzere toplam 140 köye halen ulaşım sağlanamıyor.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı 140 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ettiriliyor. - KASTAMONU

Kastamonu'da 140 köye ulaşım sağlanamıyor
Kastamonu'da 140 köye ulaşım sağlanamıyor
Kastamonu'da 140 köye ulaşım sağlanamıyor
Kastamonu'da 140 köye ulaşım sağlanamıyor

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Kastamonu, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da 140 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da 140 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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