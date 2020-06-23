Kastamonu'da 15 gündür yağan dolu ve yağmur, tarım arazilerini vurdu - Son Dakika

Kastamonu'da 15 gündür yağan dolu ve yağmur, tarım arazilerini vurdu

- Kastamonu'da 15 gündür yağan dolu ve yağmur, tarım arazilerini vurdu Kastamonu'da il genelende 15 gündür aralıklarla devam eden dolu ve sağanak yağış başta tarım arazileri olmak üzere zarar görürken, birçok ev ve işyerini de su bastı.

- Kastamonu'da 15 gündür yağan dolu ve yağmur, tarım arazilerini vurdu

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KASTAMONU - Kastamonu'da il genelende 15 gündür aralıklarla devam eden dolu ve sağanak yağış başta tarım arazileri olmak üzere zarar görürken, birçok ev ve işyerini de su bastı.

Kastamonu'da 15 gündür aralıklarla devam eden sağanak yağış ve dolu yağışı sebebiyle tarım arazileri başta olmak üzere büyük zarar oluşturdu. Seydiler ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Seydiler'de dolu ve sağanak yağış nedeniyle çok sayıda tarım arazisi sel suları altında kaldı. Ayrıca Seydiler Organize Sanayi Bölgesinde de birçok işyerini sel suları bastı. İşçiler, işyerini basan sel sularını tahliye edebilmek için yoğun çaba sarf etti.

Bunun yanı sıra Seydiler'de evleri, ahırları ve samanlıkları da sel suları bastı. Vatandaşlar, evlerindeki sel sularını tahliye edebilmek için yoğun çaba sarf etti. Sel suları nedeniyle çok sayıda ev, işyeri, ahır ve samanlık sel suları altında kaldı.

Geçimini hayvancılık ve tarımla sağlayan Seydiler ilçe halkı, ilçede etkili olan dolu ve sağanak yağıştan büyük zarar gördü. Sel suları nedeniyle şeker pancarı, siyez, hububat gibi tarım ürünlerinin ekili olduğu tarım alanları sel suları altında kaldı. İlçede etkili olan sağanak yağış ve dolu nedeniyle Seydiler Belediyesi ekipleri ile itfaiye ekipleri de, sel sularını tahliye edebilmek için yoğun çaba sarf etti. Seydiler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçede zarar gören tarım alanlarıyla ilgili zarar tespit çalışmasını başlattı.

Öte yandan Devrekani ilçesinde de geçtiğimiz günlerde etkili olan dolu ve sağanak yağış nedeniyle ekili 200 bin dekar tarım arazisinin 50 bin dekar ekili tarım alanlarında zarar meydana gelmişti.

Kastamonu, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kastamonu'da 15 gündür yağan dolu ve yağmur, tarım arazilerini vurdu - Son Dakika

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