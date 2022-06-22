Kastamonu'da 15 öğrenciye bilgisayar hediye edildi

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından Kastamonu'da 15 öğrenciye dizüstü bilgisayar hediye edildi.

Kastamonu Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, Kastamonu Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, eğitime verilen desteğin önemli olduğunu vurgulayarak, "Eğitimci olmam hasebiyle de emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. Öğrencilerimizi desteklemek, onlara katkı ve destek vermek çok önemli. Verdikleri destek için derneği ve dernekte hizmet verenleri kutluyorum." dedi.

ÇYDD Kastamonu Şube Başkanı Emin Arık ise derneklerinin ülke çapında 7 bin 500 dizüstü bilgisayar dağıttığını belirterek, "Biz de ihtiyaç bildiren öğrencilerden dilekçelerini alarak genel merkezimize bildirdik. Genel merkezimiz tarafından gönderilen 15 bilgisayarı öğrencilerimize teslim ettik." diye konuştu.

Kastamonu şubesinin 2019 yılından kurulduğunu ve 74 öğrenciye burs verdiklerini anlatan Arık, "Çeşitli sosyal, kültürel etkinliklerle öğrencilere faydalı olmaya devam ediyoruz. Her konuda olduğu gibi bizi mutlu eden şey, geleceğin öğretmeni, mühendisi, bilim insanı, doktoru ve her türlü meslek sahibi olacak öğrenciye katkılarımızın devam edecek olması." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrencilere bilgisayarları teslim edildi.