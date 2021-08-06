Kastamonu'da 150 ton saman balyası yandı - Son Dakika

Kastamonu'da 150 ton saman balyası yandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 150 ton saman balyası kül oldu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 150 ton saman balyası kül oldu. Kösen köyü mevkisinde Salih Kuru'ya ait çiftlikte açık alanda bulunan saman balyaları, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Tosya Belediyesi ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri, alevlere müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 150 ton saman balyası kül oldu. Alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

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