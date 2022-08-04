Kastamonu'da bir genci alıkoydukları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu'da bir genci alıkoydukları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı

04.08.2022 16:45
Kastamonu'da bir genci alıkoydukları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı

Kastamonu'da 18 yaşındaki bir genci silahla alıkoydukları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da 18 yaşındaki bir genci silahla alıkoydukları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne, bir süre önce 18 yaşındaki bir gencin silahlı birkaç şahıs tarafından zorla tutulduğu, gencin kendi imkanları ile bu şahısların elinden kurtulduğu yönünde ihbar geldi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan E.K, F.B. ve T.Ç'ye ait üç ayrı ikamette arama yaptı.

Aramada, ruhsatsız av tüfeği, üç ruhsatsız tabanca, kesici alet ve uyuşturucu içmek için kullanılan aletler ele geçirildi.

Operasyonda N.S, E.Y, S.G, H.N.K, E.K, H.S, F.Ş, F.B, T.Ç, T.Ö. ve H.E.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine götürülen şüphelerden N.S, E.Y, S.G. ve H.N.K. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

E.K, H.S, F.Ş, F.B. ile T.Ç. ve T.Ö, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken H.E.K. tutuklandı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da bir genci alıkoydukları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:40 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya savaşı kazanırsa sıra diğer komşulara gelebilir
16:29 Üniversite öğrencileri roket tasarladı: SİHA ve İHA'ları yapan Selçuk Bayraktar'ı örnek alıyoruz
16:28 Güzel oyuncu Burcu Kara ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor
16:17 Galatasaray'ın Dries Mertens transferini İtalyan gazeteci duyurdu
16:12 Beşiktaş ile yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup, kariyerine Avrupa'da devam edecek
15:54 Terör ve Güvenlik uzmanı Mete Yarar: Milli Muharip Uçağı gördüm, dizlerimin bağı çözüldü
15:53 Yıldız Asyalı kendini ifşa etti! Keman çalarken yere kapaklandığı görüntüyü paylaştı
15:51 Yediiklim Yayınevi sahibi kameralar karşısında açıklama yaptı: ÖSYM soruları özensiz hazırlamış
15:50 Antalya'da tepki çeken görüntü! Turist kadınlar tuvaletini sokağa yaptı
15:33 Sevgilisinin kalçasını çekip sosyal medyada paylaşan Arturo Vidal olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 16:45:17. #1.13#
SON DAKİKA: Kastamonu'da bir genci alıkoydukları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement