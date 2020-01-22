Kastamonu'da 195 gram bonzai maddesi ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da 195 gram bonzai maddesi ele geçirildi - Son Dakika

Kastamonu'da 195 gram bonzai maddesi ele geçirildi

6 saat önce

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getiren bir şahsın üst aramasında 195.11 gram bonzai maddesi ele geçirdi.

Kastamonu'da 195 gram bonzai maddesi ele geçirildi, System.String[]

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getiren bir şahsın üst aramasında 195.11 gram bonzai maddesi ele geçirdi.


Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu'da uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda bir şüpheli şahsın İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu madde getireceğini tespit etti. Bunun üzerine takibe alınan şahıs, Kastamonu'da yakalanarak yapılan üst aramasında 195.11 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs, işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. - KASTAMONU

Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Semaverden sızan karbonmonoksit gazı iki can aldı
Vahşice öldürülen Büşra'nın katili hakkında yeni detay! Babası da annesini pompalı tüfekle öldürmüş Metruk binada yaralı bulunan 8 yaşındaki Muhammed öldü! Dayısı ve bir köylüsü gözaltına alındı Firari asker, 26 yıl sonra yol kontrolünde yakalandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 23:00:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kastamonu'da 195 gram bonzai maddesi ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]