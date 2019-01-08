Kastamonu'da 195 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
2 saat önce
KASTAMONU'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 195 köy yolu ulaşıma kapandı.
KASTAMONU'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 195 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentte etkili olan yoğun kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, 195 köy yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, ilçedeki yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler ise kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlattı. - Kastamonu
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:19 Kaynak: DHA
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