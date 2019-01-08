Kastamonu'da 195 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

KASTAMONU'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 195 köy yolu ulaşıma kapandı.

KASTAMONU'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 195 köy yolu ulaşıma kapandı.



Kentte etkili olan yoğun kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, 195 köy yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, ilçedeki yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler ise kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlattı. - Kastamonu

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Yoğun Kar Yağışı Sonrası İstanbul Beyaza Büründü

Kar Manzaralı Fotoğraf Çekmek İsteyen Vatandaş Ölümden Döndü

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 26 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek? Meteoroloji Tarih Verdi