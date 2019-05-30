Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı (1)
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Kastamonu'da 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı (1)

30 dakika önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Çaykapı Köyü'nde aralarında husumet bulunan 2 aile arasında silahlı kavga çıktı.

Kastamonu'da 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı (1), System.String[]

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Çaykapı Köyü'nde aralarında husumet bulunan 2 aile arasında silahlı kavga çıktı. Köy meydanındaki kavgada aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.  Köye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber-Kamera: Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu), - 

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Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:42 Kaynak: DHA
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