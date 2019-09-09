Kastamonu'da 2 cezaevi firarisi yakalandı

Kastamonu'da, açık cezaevinden firar eden 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kastamonu Açık Cezaevinden firar eden V.V. (49) ve M.V'nin (29) Tosya ilçesinde olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda hükümlüler yakalandı.

Çok sayıda suçtan da arandıkları öğrenilen V.V. ve M.V, karakoldaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.