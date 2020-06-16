Kastamonu'da 2 doktor ve 3 sağlık çalışanı korona virüse yakalandı - Son Dakika

Kastamonu Devlet Hastanesi'nde görevli 2 uzman doktor ile 3 sağlık çalışanının da yapılan ilk testlerinde korona virüs tespit edildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre son günlerde vak'a sayılarının artmaya başladığı Kastamonu'da yeni vak'alar gelemeye devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Kastamonu Devlet Hastanesi'nde görevli 2 uzman doktor ile 3 sağlık çalışanı korona virüs testine alındı. İlk test sonuçları pozitif çıkan 5 kişi tedavi altına alındı.

Öte yandan Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde karantina altında bulunan vatandaşlarda yapılan muayenede, yeni tip korona virüs hastalığı tespit edildi. Çay Mahallesi'nde ikamet eden 15 vatandaşta, korona virüs tespit edilmesinin ardından yapılan filyasyon çalışmasında, vak'aların temas çevresine yapılan testlerde de pozitif vak'alara rastlandı. Kastamonu Valiliği tarafından yapılan filyasyon çalışmasında karantina altındaki bazı vatandaşların rahatsızlanması üzerine yapılan testlerde pozitif vak'alar görüldü. Ekiplerin, karantina altındaki Çay Mahallesinde filyasyon çalışmaları halen devam ediyor. - KASTAMONU