Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da 2 ev, 2 samanlık ve 1 ahır yandı
Son Dakika Güncel Kastamonu'da 2 ev, 2 samanlık ve 1 ahır yandı

Kastamonu'da 2 ev, 2 samanlık ve 1 ahır yandı

7 saat önce

Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev, 2 samanlık ve 1 ahır yandı.

Kastamonu'da 2 ev, 2 samanlık ve 1 ahır yandı, System.String[]

Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev, 2 samanlık ve 1 ahır yandı.

Seydiler ilçesine bağlı İncesu köyünün İmamoğlu mevkisinde Murat İnan'a ait evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler Murat İnan'ın evinin bitişiğindeki Yaşar İnan'a ait evin yanı sıra yine bu kişilere ait 2 samanlık ve bir ahıra sıçradı.

Vatandaşların müdahalesine rağmen söndürülemeyen yangın olay yerine çağrılan Seydiler, Devrekani ve Ağlı belediyelerine ait itfaiye ekiplerince kontrol altına alınabildi.

Olayda, söz konusu 2 ev, 2 samanlık ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 08:38 Kaynak: AA
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