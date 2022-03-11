KASTAMONU'DA 2 KATLI AHŞAP EV YANDI, YAŞLI ÇİFT PENCEREDEN ATLAYIP KURTULDU - Son Dakika
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KASTAMONU'DA 2 KATLI AHŞAP EV YANDI, YAŞLI ÇİFT PENCEREDEN ATLAYIP KURTULDU

11.03.2022 21:29

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde 2 katlı ahşap ev, çıkan yangın sonrası küle döndü.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde 2 katlı ahşap ev, çıkan yangın sonrası küle döndü. Ev sahibi yaşlı çift, camdan atlayarak yanmaktan son anda kurtuldu.

Kuzyaka Mahallesi'nde Safiye (78) ve Ali Dağlıoğlu (82) çiftinin yaşadığı 2 katlı ahşap evde saat 20.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, evin tamamını sardı. Yangın sırasında içeride bulunan Safiye ve Ali Dağlıoğlu, pencereden bahçeye atlayıp evi terk etti. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından evin kullanılamaz hale geldiği anlaşıldı. Yaralanmanın olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

KASTAMONU'DA 2 KATLI AHŞAP EV YANDI, YAŞLI ÇİFT PENCEREDEN ATLAYIP KURTULDU
KASTAMONU'DA 2 KATLI AHŞAP EV YANDI, YAŞLI ÇİFT PENCEREDEN ATLAYIP KURTULDU
KASTAMONU'DA 2 KATLI AHŞAP EV YANDI, YAŞLI ÇİFT PENCEREDEN ATLAYIP KURTULDU

YORUMLAR
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Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KASTAMONU'DA 2 KATLI AHŞAP EV YANDI, YAŞLI ÇİFT PENCEREDEN ATLAYIP KURTULDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: KASTAMONU'DA 2 KATLI AHŞAP EV YANDI, YAŞLI ÇİFT PENCEREDEN ATLAYIP KURTULDU - Son Dakika
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